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Haberler Gündem “Nitelikli tüm haber sitelerini paydaş olmaya çağırıyorum”

“Nitelikli tüm haber sitelerini paydaş olmaya çağırıyorum”

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Nitelikli tüm haber sitelerini paydaş olmaya çağırıyorum
BASIN İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Sivas ve Tunceli'de Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi. Erkılınç, ülke genelinde ziyaretçi trafik sayıları başta olmak üzere mevzuatta yer alan kriterleri karşılayabilecek çok sayıda haber sitesi bulunduğunu belirterek, nitelikli dijital yayınları Kurumun paydaşı olmaya, resmî ilan ve reklam desteğinden yararlanmaya davet etti. Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantılarının ikinci turu, bugün Diyarbakır'da düzenlenecek toplantı ile sona erecek.
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