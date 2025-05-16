Tuncer Bakırhan'ı yerin dibine soktu! Koruculara yönelik sözlerine sert tepki: FAŞO AĞA!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir etkinlikte koruculuk vazifesine gerek kalmadığına vurgu yaptı, koruculuk yapanları hedef alan ifadeler kullandı. Bakırhan, "Korucu arkadaşlar herhalde işsiz kalmayacak. Çatışma, silah bittiyse dünya kadar korucu var. Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın. Köylüsünü ezme yerine, kendi insanına silah çekme yerine daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullandı. Bakırhan'ın, 'Terörsüz Türkiye' yolundaki hassas süreci provoke edecek cinsten açıklamaları büyük tepki çekti. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da bu konuyu köşesine taşıdı. Altınok, Bakırhan'ın verilen görevi kaldıramadığını belirtirken, 'Faşo Ağa' benzetmesi yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, korucuları açıkça hedef alan ifadeler kullanarak 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakırhan, "Korucu arkadaşlar herhalde işsiz kalmayacak. Çatışma, silah bittiyse dünya kadar korucu var. Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın. Köylüsünü ezme yerine, kendi insanına silah çekme yerine daha onurlu bir görevdir" dedi.

MELİH ALTINOK'TAN ÇOK SERT TEPKİ: FAŞO AĞA!

Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok bugünkü yazısında Tuncer Bakırhan'a çok sert sözlerle yüklendi.

İşte Melih Altınok'un 'Faşo ağa' başlıklı yazısı:

DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, "Korucu arkadaşlar herhalde işsiz kalmayacak. Çatışma, silah bittiyse dünya kadar korucu var. Elindeki silahı al, sopayı ver, köyde hayvan baksın. Köylüsünü ezme yerine, kendi insanına silah çekme yerine daha onurlu bir görevdir" diyor.

Aklınca "ince gören" Bakırhan, coşkulu alkış aldığı salondan gelen "Temizlik işçisi de yapılabilirler mi?" sorusuna da şöyle cevap veriyor:

"Tabii tabii onları işsiz bırakmayacağız."

Bir iki soru da ben sorayım.