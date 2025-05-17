Türk milletine ’hakaret’ sözleri tepki çekmişti: Savcılıktan Celal Şengör’e hapis istemi

Son dakika haberi... Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Ali Mehmet Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Türk halkına yönelik bir takım söylemlerde bulunmuştu. Tepki çeken söylemler hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şengör hakkında "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

CELAL ŞENGÖR'E TÜRK HALKINI AŞAĞILAMA SORUŞTURMASI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise Şengör'ün 20 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da yaptığı bir konuşmasının yer aldığı sosyal medyada paylaşılan videoda "Türkiye uyduruktan ufacık bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım… Bugün Anadolu Türkü'nün ortalama IQ'su 86 normal insan IQ'su ise 90. Yani siz istatistiklerde geri zekalı bir millet durumundasınız." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

"BİLİMSEL VERİYLE ALAKASI YOK"

Bu sözlerin ardından yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden 12 Mayıs 2025 tarihli soruşturma izni alındığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin sözlerinin kamuoyunda infial yarattığı ve bilimsel verilere dayandığı yönündeki savunmasının yeterli görülmediği belirtildi.

Savcılık, Şengör'ün söylemlerinin "Türk Milletini aşağılamaya yönelik, küçük düşürücü ve hakaret içeren" ifadeler taşıdığına kanaat getirerek 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.