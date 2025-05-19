Konvoyun bedeli 180 bin lira!

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan yeni yasa tasarısıyla, asker uğurlama veya düğün konvoyu oluşturarak köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatıp trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası verileceğini, bu sürücülerin ehliyetlerinin 120 gün geçici olarak geri alınacağını ve araçlarının da 120 gün süreyle trafikten men edileceğini bildirdi. Yerlikaya, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonrası ambulansa yol vermeyen araçların tespit edildiğini, sürücülere toplam 49 bin 810 lira para cezası uygulandığını anımsattı.