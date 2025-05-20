  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu bulundu

İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, telefonun yerini ihbar etmesiyle ele geçirildi. Sim kartsız olarak ele geçirilen telefon üzerindeki incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İmamoğlu’nun kayıp cep telefonu bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında, yapılan bir ihbar üzerine bir ikamette arama yapıldı ve İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, söz konusu cep telefonunun yerini ihbarı üzerine ikamette arama yapıldığı ve cep telefonunun ele geçirildiği öğrenildi. Sim kartsız olarak ele geçirilen telefon üzerindeki incelemeler sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA