‘Türk gençliği çağa damgasını vuracak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında şu

ifadelere yer verdi: "Bizler ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyete sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye

Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz. Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa 'Türkiye Yüzyılı' damgasını vuracağına yürekten inanıyorum."

'DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinin inşasında, gençlerimizin enerjisini heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Bilimden sanata, spordan tarıma, diplomasiden nükleer teknolojilere kadar her alanda gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri için onlara imkanlar sunuyor, büyük ve güçlü Türkiye idealimizi hayata geçirmek için gençlerimizle birlikte el ele, kol kola yürüyoruz. Düşlerini hayata geçirmek için azimle çalışan ve asla pes etmeyerek ecdadından devraldığı medeniyet mirasını daha da yüceltmek isteyen her bir gencimizi sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (MİT) BAŞKANI İBRAHİM KALIN: Yeni bir dünyayı birlikte inşa edeceğiz

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Gençlere hitap eden Kalın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı kutlu yürüyüşün, aziz milletin asil ruhunu ve birlik azmini temsil ettiğine dikkati çekti. Bu ruhun, bugün gençlerin inancı, ilmi ve cesaretiyle devam ettiğini vurgulayan Kalın, şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye' süreci ile siz gençlerimize kardeşliğin, barışın hakim olduğu bir ülke bırakmayı hedefliyoruz. Yeni bir dünyayı 19 Mayıs ruhuyla hep birlikte inşa edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Sarsılmaz inancın önemli bir simgesi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs, sadece bir tarih değil; bağımsızlık idealinin, millet iradesinin, gençliğe duyulan sarsılmaz inancın simgesi, milli mücadelemizin ilk adımıdır. Cumhuriyetimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin azmine, kararlılığına ve vatan sevgisine güveniyor; Türkiye Yüzyılı'nın geleceğimizin teminatı gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine, şanlı bayrağımızın ilelebet özgürce dalgalanacağına yürekten inanıyoruz."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER ÇELİK: Biz 19 Mayıs'lara inançla yürüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Çelik, "Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet inancını dünyaya ilan ettiği günden Türkiye Yüzyılı'nın 19 Mayıs'larına aynı inançla yürüyoruz" ifadesini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 19 Mayıs'la ilgili paylaşım yaparak, "En zor zamanlarda bile umudu diri tutan, mücadeleden vazgeçmeyen, birlik ve beraberlik ruhunu taşıyan gençlerimizle Türkiye daha da güçlenecek, hedeflerimize

emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET KASAPOĞLU: Bu ülkeye 106 yıldır emekle sahip çıkıyoruz

ÖNCEKİ dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile gençlere seslendi: "Büyük mücadelelerle işgalden kurtarılan ve sizlere emanet olan bu ülkeye emekle sahip çıkıyoruz. Sizlerle birlikte üreterek ve çalışarak 'lider ülke Türkiye' idealine güçlü ve emin adımlarla yürüyoruz. Bu yolda siz gençlerimizle omuz omuzayız. Büyüklerimizden emanet aldığımız bu güzel vatanı birlik ve beraberlik ruhuyla gözümüz gibi koruyacağız. O gün de bugün de hepimiz aynı gemideyiz. Tam 106 yıldır aynı ruhla, aynı kararlılıkla..."