Başkan Erdoğan: Türk Devletleri köklü bir mirasın taşıyıcısıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Dostuma nazik ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın başarılarını diliyorum. İlk kez gözlemci ülkede gerçekleşmesi Macaristan'a verdiğimiz öncemin göstergesidir.

Macaristan'ın teşkilatımız ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki rolüne büyük önem atfediyoruz. Macaristan'ın iş birliğimizin nişanesi olarak TÜRKSOY'a katılımını teşvik ettiğimizi belirtmek istiyorum.

Önümüzde gidilecek çok mesafe var. Sizlerle hedefe varacağımızdan şüphem yok.

Türk Devletleri Teşkilatı olarak nice ön yargının, engelin üstesinden geldik. Geriye dönüp baktığımızda bugün parmakla gösterile seviyedeyiz.

Gazze'de ve dünyanın pek çok noktasında yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor.

İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durdurulması gerekiyor.