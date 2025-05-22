Başkan Erdoğan Macaristan’dan dünyaya seslendi: Gazze’de sivil halk cehennemi yaşıyor

Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde konuşan Başkan Erdoğan, modern zamanların en şiddetli insani felaketinin Gazze'de yaşandığını dile getirdi. Gazze'de sivil halkın adeta cehennemi yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Birleşmiş Milletler 14 bin bebeğin ölebileceğine dair vahim bir uyarıda bulundu. Türk dünyası olarak ateşkesin tesisi, insani yardımların sevkiyatı, Gazze'nin yeniden imarıyla adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması yönündeki çabalara katkılarımız önemlidir" dedi.

"DAYANIŞMAYI GÖRÜNÜR KILALIM"

Erdoğan, "Bölgemizdeki istikrar ve sükunet arayışları çerçevesinde, İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığına karşı durulması ve Filistin'in yanı sıra Lübnan ve Suriye'nin desteklenmesi gerekiyor" mesajını verdi. Erdoğan, "Kardeşlik hukukumuzun gereği olarak birbirimizi kollarken aramızdaki dayanışmayı çok daha görünür kılmamız gerekiyor. Aile meclisimizin, Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmasını artırmasının önemini vurgulamak istiyorum. Türk dünyasının gönülden bağlı olduğu Kıbrıs Türklerinin hak, özgürlük ve adalet mücadelesine çok daha fazla omuz vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"ORTA KORİDOR'UN STRATEJİK ÖNEMİ"

Doğu ile Batı arasında ulaşımı teşkil eden Orta Koridor'u stratejik bir güzergah olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Orta Koridor'un başarısı için teşkilat bünyesinde iş birliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz. Yaşanan trajediler bizlere sınırlarımızın ötesini de düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Sesimizi duyuracağımız her vesile, insanlığın ihtiyaç duyduğu adil düzen hakça paylaşım ve hukuk temelli sistem arayışlarına cevap verecektir" dedi. Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ihtimalini de değerlendiren Erdoğan, "Kapsamlı ateşkese ve adil bir barışa ulaşılması yönünde her iki ülkeyle yoğun temaslarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ALİYEV'LE RENKLİ SOHBET

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Budapeşte'de bir araya geldi. İki lider arasındaki sıcak ve samimi sohbet zirvede gülümseten anlardan oldu. Erdoğan, Aliyev'i yeni doğan torunu için tebrik ederken, Aliyev'in "Sen ne içiyorsun?" sorusuyla başlayan keyifli diyalog, meyveli çay esprileri eşliğinde iki lider arasındaki samimi dostluğu tüm dünyaya gösterdi. Erdoğan, "İlham kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9, gelecek sağlamda" dedi. Başkan Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i işaret ederek, "Genç, çok genç, hiç ihtiyarlamıyor" sözleri gülümsetti.