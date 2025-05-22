“TDT’nin Suriye’ye desteği çok değerli”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Fidan konuşmasında, Suriye'ye ilişkin yaptırımların kaldırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır" dedi.

ADİL VE KALICI BARIŞ

TÜRK Dünyası olarak işbirliklerini bölgesel sahiplenme anlayışıyla her geçen gün geliştirdiklerini kaydeden Fidan, Suriye yönetiminin bölgesel ve uluslararası aktörlerle angajmanı ve yaptırımların kaldırılması yolunda Türkiye'nin de yoğun diplomatik girişimleri sonucunda somut neticeler elde ettiğini aktardı. Fidan, bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesinin ayrı önem taşıdığının altını çizdi. Ukrayna ve Rusya savaşının barış görüşmelerine yönelikte konuşan Fidan, "Rusya- Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'daki görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

BÜYÜK TÜRK DÜNYASI

AZERBAYCAN ve Karabağ'a ilişkin konuşan Fidan, "Karabağ konusunda, diğer TDT ülkeleriyle birlikte en güçlü şekilde can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Semerkant Zirvemizde Teşkilatımıza gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, aile meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.