Başkan Erdoğan'dan LGBT uyarısı: Aileye savaş açan ideolojiye 'Eyvallah' demeyiz

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Uluslararası Aile Forumu vesilesiyle sizleri kıtaların kavşak noktası İstanbul'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tüm katılımcılara hoş geldiniz ülkemize safalar getirdiniz diyorum.

Ülkelerinize bir ömür boyu unutulmayacak eşsiz hatıralarla dönmenizi temenni ediyorum.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Aile Forumu'nun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığımızı aileye sahip çıktıları için, bu anlamlı programı düzenledikleri için özellikle tebrik ediyorum.

Aile insanlık tarihinin en önemli müesseselerinden biridir. Aile toplumun yapı taşıdır. Aile huzur bulduğumuz, güven bulduğumuz en güvenli limandır. Çocukların ilk eğitimlerini aldığı müşfik bir yapıdır. Aile insanı yaşatan bir yapıdır.

Ailenin çöktüğü, çözüldüğü her toplum çökmeye mahkumdur. Aileye yönelik her saldırıya karşı koymak hepimizin asli vazifesidir. Bunun için diyoruz ki 'aileyi savunmak insanı savunmaktır." Aileyi büyütmek geleceği inşa etmektir.