Ege Denizi’nde 6 şiddetinde deprem

Ege Denizi'nde Richter ölçeğine göre dün 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR

Aydınlı Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Girit her zaman 7.2 şiddetinde bir deprem üretebilir. Ancak mevcut depremin ardından daha büyük bir sarsıntının geleceğini kesin olarak söylemek mümkün değil" dedi. Ercan, "Bu deprem Türkiye kıyılarında herhangi bir yıkım yapma olasılığı yoktur. Depremin Türkiye kıyılarındaki şiddeti 4-5 şiddetinde olmuştur. Korku salmış olabilir" dedi.

Ercan ayrıca geçmişte bölgede yaşanan büyük depremlerin Tsunamiye yol açtığını hatırlatarak, Anadolu kıyılarında ciddi kayıplara neden olduğunu ifade etti. Ercan, "Ancak mevcut 6 büyüklüğündeki depremin oluşturabileceği dalgaların yüksekliği 1.5 metreyi geçmez ve bu durum hissedilmez." Son yıllarda Türk halkının deprem farkındalığının arttığını vurgulayan Ercan, sosyal medyanın ve yapılan bilinçlendirme çalışmalarının bu konuda önemli bir rol oynadığını belirtti. Ercan, depremle mücadelede en önemli adımın kentsel dönüşüm olduğunu ifade etti.