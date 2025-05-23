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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4. dalga! Ekrem İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü de gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 44’ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın da bulunuyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik dördüncü dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

İBB'ye bağlı olan İstaç, Kiptaş ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin aralarında Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, Ziya Gökmen Togay, İbrahim Bülbülü, Nezahat Kurt ve tutuklu olan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın isimli şüphelilerin de yer aldığı toplamda 49 kişi hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

Kiptaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınanların arasında İkinci Dalga operasyonda gözaltına alınan ve "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakılan Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay'ın da bulunduğu belirtildi.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek ve Kurulan Örgüte Üye Olmak, İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli İlleri'nde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 44'ünün gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık

Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalemi Kadriye Kasapoğlu

Koruma Müdürü Mustafa Akın

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