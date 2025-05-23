PKK’da çözülme sürüyor: 4 örgüt üyesi teslim oldu

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, terör örgütü PKK içerisindeki çözülme de devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı, son 1 haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirilmiştir" bilgisini de paylaştı.

SIFIR TOLERANS

Hudutlardaki üst seviye denetimlere de dikkat çekilerek, "Hudutlarımızda hafta boyunca 2'si terör örgütü mensubu olmak üzere 146 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 179 olmuştur. Son bir haftada engellenen bin 443 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde hudutlarımızda engellenen kişi sayısı da 33 bin 627'ye ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MSB kaynakları ise hem İsrail hem Suriye hem de Yunanistan'a yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile İsrail arasındaki olası çatışmasızlık mekanizmasına ilişkin konuşan kaynaklar, "Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda, teknik görüşmeler muhataplarımız ile koordineli devam etmektedir. Bu konuda resmi makamlar dışında yapılan açıklamalar dışındaki haber ve bilgilere itibar edilmemelidir" dedi. Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Suriye'ye yaptığı son ziyarete de değinen kaynaklar, "Görüşmede, Türkiye ve Suriye arasında savunma alanında iş birliğini güçlendirme, Suriye'nin güvenlik kapasitesini artırma, iki ülke arasında koordinasyonu geliştirme ve terörle mücadelede iş birliği konuları ele alınmıştır. Bu ziyaret, Türkiye-Suriye normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza katkı sağlamaktadır" şeklinde konuştu.