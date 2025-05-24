Başkan Erdoğan’dan İspanya’ya teşekkür

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan dün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüşmesinde, İspanya'nın Gazze'deki İsrail zulmüne karşı sergilediği dirayetli tavrı takdir etti. Görüşmede, Türkiye ile İspanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmaların sürdüğünü, iki ülkenin savunma sanayi ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini ilerletmek için gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

'ONURLU BİR DURUŞ SERGİLEDİ'

İspanya'nın, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dirayetli ve onurlu bir duruş sergilediğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması olduğunu, ortaya konacak ortak çabalar neticesinde Filistin'de zulmün son bulacağına inandığını kaydetti. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik hedefinde sapma olmadığını, üyelik sürecinin canlandırılması için Avrupa Birliğinden yapıcı adım beklendiğini dile getirdi.