Moskova’da rehin Türk

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde yaşayan Oğul Balcı'nın hayatı, Rus eşi Darya Musatova'nın 3 yaşındaki çocukları Adel'i ülkesine kaçırmasıyla bir anda değişti. Çocuğunu görebilmek için işini bırakıp arabasını satan Balcı, 8 ay önce Moskova'ya gitti. Ancak bu ziyarette çocuğuna kavuşamadığı gibi bir de Rus mahkemeleri tarafından belirlenen nafaka bedelini ödeyemediği için rehin kaldı.

Hayati ihtiyaçlarını karşılamak için telefonunu satıp eski bir telefon alan ve sadece internet olan yerlerden ailesi ile görüşebilen Oğul Balcı, "Param olmadığı için ne nafakayı ödeyebiliyorum ne de doğru dürüst karnımı doyurabiliyorum. Ne olur beni buradan kurtarın" dedi.

DÖNMESİNE İZİN VERİLMEDİ

3 bin dolara yakın birikmiş nafaka borcunu ödeyemediği için Moskova Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönüşü engellenen Balcı, aylardır metro, tren istasyonları ve parklarda yatıp kalkıyor. Bu sürede herhangi bir işte çalışmasına da izin verilmeyen genç adam, "Yetkililer lütfen sesimi duysun ve bu duruma bir çözüm bulunsun. Oğluma sarılıp ülkeme geri gelmek istiyorum" diye konuştu.