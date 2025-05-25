Kadına karşı şiddete yönelik komisyon raporu tamamlandı

ÇALIŞMALARINI tamamlayan Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu hazırladı. Komisyon üyesi milletvekillerine gönderilen taslak raporda, üye milletvekilleri tarafından ifade edilen görüş, değerlendirme ve öneriler, yerinde incelemelerde tespit edilen hususlar, Komisyon toplantılarına katılan kamu kurumlarının temsilcilerinin, konunun uzmanlarının, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin sunum, görüş, rapor ve değerlendirmeleri sonucunda belirlenen tespit ve öneriler yer aldı.

KURULA SUNULACAK

ŞİDDET uygulayan ya da buna maruz kalan kişilere ruh sağlığı hizmetlerinin profesyonel bir şekilde sunulmasını sağlamak için Ruh Sağlığı Meslek Kanunu'nun hazırlanması istenen raporda, uygulamada ilgili kanunun olmamasının psikolojik tedavi, danışma, rehabilitasyon hizmeti sunan psikiyatrist, psikolojik danışman, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının yetki ve sorumluluklarını belirsiz hale getirdiği, bu durumun meslek dışı kişilerin alana yönelmesine sebep olduğu ve etik dışı uygulamaları artırdığı belirtildi.

Öte yandan raporda, birçok AB ülkesinde olduğu gibi tüm çalışanlar için ücretli izin süresinin uzatılması gerektiği vurgulandı. Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu tarafından komisyon üyelerine gönderilen taslak rapor, ek görüş, muhalefet şerhi ve düzeltmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurula sunulacak.