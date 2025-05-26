Narin Güran cinayetinde cezalar onandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024 günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz deresinde bulunmuştu.
Evinden 1,5 kilometre mesafede dere yatağına gömülü şekilde çuval içinde bulunan Narin Güran, cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.
Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi anne, ağabey ve amcaya cinayetle ilgili ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası verirken, Bahtiyar'a ise, 4,5 yıl hapis cezası vermişti.
CEZALARI ONANDI
Narin Güran cinayetinde anne amca ve ağabey müebbet hapis cezası almıştı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Narin Güran davasında oy çokluğuyla karar vererek, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin cezasını onadı.