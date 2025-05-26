Narin Güran cinayetinde cezalar onandı

Evinden 1,5 kilometre mesafede dere yatağına gömülü şekilde çuval içinde bulunan Narin Güran, cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile küçük kızı dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi anne, ağabey ve amcaya cinayetle ilgili ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası verirken, Bahtiyar'a ise, 4,5 yıl hapis cezası vermişti.