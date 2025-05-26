Başkan Erdoğan’dan kamu çalışanlarına net uyarı: Bunu yapanın gözünün yaşına bakmam!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi İş Birliği Protokolü Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, kamu çalışanlarını net bir şekilde adil olmaları ve görevlerini kötüye kullanmamaları için uyardı.

"GÖZÜNÜZÜN YAŞINA BAKMAM"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak. 228 bin 992 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Bunları kamu hizmetlerinde verimlilik açısından çok değerli görüyorum. Etik Kurulumuzun tüm mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar, görevler bize milletimizin emanetidir. Aslolan milletimizin hayır duasına mazhar olabilmektedir. Her bir vatandaşımızın kamu hizmetlerinden eşit, adil ve etkin şekilde yararlanması bizim en temel önceliğimizdir. Görevini kötüye kullanan, milletin talebine yanıt veremeyen, devletin saygınlığına halel getirenlerin, kamunun mallarını israf edenlerin gözünün yaşına bakmadık, bundan sonra da bakmayız. Vatandaşa zulmeden kimseye müsaade göstermeyiz. Devlet demek düzen demektir. Nizamı yasalarla birlikte vicdan sağlar.