Trafikte takan sürücü sayısı azaldı! Kask şoku

KİMSE CİDDİYE ALMIYOR

Güvenlik birimlerinin yaptığı denetimler, motosiklet kullanıcılarının kask takmayı pek ciddiye almadıklarını ortaya çıkardı. Yapılan trafik denetlemelerinde kask takmayan binlerce motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem uygulandı.

"İHMAL ETMEMELİYİZ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında kask kullanmayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüleri ve yolcuları ile ilgili 475 bin 976 işlem yapıldığını duyurarak, "Lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" dedi.