İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma!

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Çağlayan Adliyesi'nde yaşananlar sonrası kullandığı ifadeler ile tepki çekti. Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, belediyeye yönelik 4.dalga operasyonunda gözaltına alınarak tutuklananların yargılamalarını takip etmek için alana girmek istedi. Aslan, izin verilmemesinin ardından, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" sözleriyle tepki gösterdi. Aslan'ın, 'Yakarım' sözü sonrası soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında hareketli günler yaşanıyor. Dün gece 4.dalga operasyonunda aralarında KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin, Serpil Altıntaş'ın da bulunduğu 25 şüpheli tutuklandı. Karardan önce Çağlayan Adliyesi'nde gerilim yaşandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yargılamaları takip etmek için alana girmek istedi, onay çıkmayınca çılgına döndü.

"YAKARIM ORTALIĞI"

Güvenlik görevlilerini tehdit eden Aslan, "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" dedi.

ASLAN'A SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır." denildi.