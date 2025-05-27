MHP Lideri Bahçeli: Her şeyin bir vakti var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Gerçekten her şeyin bir vakti vardır. O vakit hızla yaklaşmaktadır. O vakit Türkiye Yüzyılı'yla simgelenmekte yeni bir milli birlik ve kardeşlik asrıyla tebarüz etmektedir." dedi.

Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında konuşan Bahçeli, "Gerek inanç ve itikadımız mucibince gerekse de tarih ve kültür değerlerimiz çerçevesinde, şehitlik en yüce makamın adı, en yüksek mertebenin tarif ve taltifidir. Karanlıktan medet umanlar elbette tarihin harabelerinde unutulmuşluğa terk edilmişken, şehitlerimiz aydınlık saçan ahlaki ve şerefli mücadeleleriyle yaşadıkları çağın ve zamanın üstüne çıkmışlardır." değerlendirmesini yaptı.

Hiçbir hakikatin gizli kalmayacağını şehitlerin kutlu miras ve emanetlerinin de dünya durdukça dilden dile, nesilden nesile anlatılıp paylaşılacağını belirten Bahçeli, "Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir." diye konuştu.