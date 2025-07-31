Adını tarihe yazdırdı! Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Generali: Gülden Mat Şakir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda çok sayıda personelin terfi ve atamaları gerçekleştirildi. Kararla 21 isim, bir üst rütbeye yükseldi. 16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla il jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olan Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir de tuğgeneralliğe terfi etti. Gülden Mat Şakir, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atandı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEBRİK MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kararla ilgili sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Bakan Göktaş, "Jandarma Albay Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi ederek Paşa ünvanını aldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle gerçekleşen bu anlamlı atama, kadınların her alanda en üst kademelerde var olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Tuğgeneral Gülden Mat Şakir'i yürekten tebrik ediyor, görevinde üstün başarılar diliyorum" dedi.