AK Parti komisyon üyelerini açıkladı

"Terörsüz Türkiye" komisyonuna AK Parti'den katılacak isimler belli oldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyondaki isimlerin hukukçulardan oluştuğunu dile getirdi.
İşte komisyona katılan isimler:
Güler açıklamasında "7 bölgemizi temsiliyet noktasını dikkate aldık. Abdülhamit Gül, Mustafa Şen, Kürşad Zorlu, Cüneyt Yüksel, Sunay Karamık, Selami Altınok, Kemal Çelik, Mehmet Şahin, Ayşe Böhürler, Tahir Akyürek, Ali Kıratlı, Burhan Kayatürk, Ersan Aksu olarak isimleri belirledik. Komisyonun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.