CHP’den komisyon kararı: 10 isim bildirecek

Silahların yakılmasının ardından Terörsüz Türkiye Komisyonu için çalışmalar devam ederken Cumhuriyet Halk Partisi de komisyona katılma kararı aldı. Bu kapsamda CHP, bugün 10 milletvekilinin ismini bildireceğini duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), TBMM'de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyonuna katılma kararı aldı.

51 KİŞİDEN OLUŞACAK

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, "Meclis başkanı aradı, komisyonda nitelikli çoğunluklukla karar alınması benimsendi" açıklamasını yaptı. Özel, komisyonda yer alacak 10 milletvekilinin ismini bugün bildireceklerini kaydetti. CHP'nin, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un nitelikli çoğunluk güvencesi vermesi halinde komisyona üye vereceği belirtilmişti.

Geçtiğimiz gün TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere gönderilen yazıda, Komisyonda yer alacak 51 milletvekilinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istendi. 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar isim istenen komisyonda siyasi partilerin dağılımı şu şekilde olacak: AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol Partisi 3, HÜDAPAR 1, Yeniden Refah 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve DP 1.