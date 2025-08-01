Elazığ’da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren bir madencilik işletmesinde sabah saat 09.54'te göçük meydana geldi. Göçükte bir işçinin madende mahsur kaldığı öğrenildi. Göçüğün ardından 3 işçi kendi çabalarıyla kurtulurken, göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Olayın ardından Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yapılan açıklamaya göre kurtarma çalışmaları için toplam 17 personel ve 4 araç görevlendirildi. Ekiplerin olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, mahsur kalan işçiye ulaşılması için yoğun çaba gösteriliyor. Olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Numan Hatipoğlu, "Palu ilçemizin Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah 09.30 sularında gerçekleşen kazada göçük altında şu an itibarıyla 1 işçimiz bulunmakta. Göçüğün ilk anında 3 işçimiz kendi imkanlarıyla kurtuldular. Göçük altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay yerine hemen AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Yine ayrıca ilimizdeki tahlisiye ekipleri olay yerine geldi. Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler görürler. Hem tahkimat yaparak hem de güvenli bir şekilde ilerleyerek göçük altındaki işçimizi kurtarmak için çalışıyorlar. O anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişi içeride. AFAD'a, UMKE'ye ve diğer ekiplerimize bağlı 80 kişi de olaya müdahale ediyorlar. İnşallah dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılması. Tüm duamız ve umudumuz bu doğrultuda. Ben tekrar ilimize, ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.