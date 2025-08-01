Eski başkan Rıza Akpolat’ın baldızı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklu Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı tespit edildi.

Bu kapsamda Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Akpolat'ın suçtan elde ettiği haksız kazancı eşinin aile bireyleri üzerinden akladığı belirlendi.

Bu kapsamda Akpolat'ın eşinin kız kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal'ın farklı tarihlerde çok defa döviz bozdurma işlemi yaptırıp banka hesaplarına havale ettirdikten sonra taşınmaz satın aldırdığı tespit edildi. Yapılan tespitler üzerine şüpheli Kangal'ın 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklamak' suçundan gözaltına alındı.