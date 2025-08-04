AK Parti Ağustos’u sahada geçirecek

AK Parti Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Kızılcahamam Kampında ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda Ağustos ayını sahada geçirilme kararı alınırken, Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarda hız kazandı. Sahada gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen veriler ise geleceğe ilişkin alınan kararlarda etkili olacak. Meclis çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verildi ancak 5 Ağustos tarihinde Terörsüz Türkiye Komisyonunun çalışmaları başlayacak. AK Parti ise Ağustos'ta sahada çalışmalarına devam edecek.

MERKEZE SUNULACAK

AK Parti sahada yapacağı çalışmalarda hedeflenen adımları vatandaşa aktaracak. Ağustos ayı boyunca, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları adı altında gerçekleştirilecek buluşmalar ile şehirlerde sanayi ticaret odaları, barolar, sivil toplum örgütleri ile görüşmeler yapılacak, esnaf ziyaretleri düzenlenecek. Buluşmalar kapsamında, her alana ilişkin değerlendirmeler yapılacak, hedefler anlatılacak, vatandaşın beklentileri dinlenecek. Buluşmalarda elde edilen veriler raporlaştırılarak, parti genel merkezine iletilecek.

Kızılcahamam Kampı'nda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda AK Parti, Ağustos ayını sahada geçirme kararı aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

TÜRKİYE genelinde yapılacak çalışmalar AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kuruluş yıldönümünün kutlanmasının ardından daha da hızlanacakken, hedef ise her vatandaşa ulaşmak. Kızılcahamam kampının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısında da Erdoğan, gerekli adımların ilgili birimler tarafından yerine getirilmesi için talimat verdiği öğrenilmişti.