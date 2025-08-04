Kreş seferberliği başlıyor

Başkan Erdoğan'ın "Aile Yılı" ilan ettiği 2025'te hem nüfusun arttırılması hem de kadınların istihdamının desteklenmesi için yeni bir adım daha atıldı. Yarım zamanlı çalışma ve doğum teşviklerinin ardından, kamu kurumlarında 24 saat hizmet verecek kreş ve bakımevleri açılacak. Kamu kurumları ilk aşamada çalışanlarının çocukları için kreş ve bakımevleri ihtiyaçlarını belirleyecek. Kapasitesi arttırılacak veya yeni inşa edilecek kreş ve bakımevleri, tasarruf tedbirleri kapsamından çıkarılacak. Türkiye'de 39 bin 127 kreş ve bakım evinde 1 milyon 937 bin 329 çocuğa hizmet veriliyor. Hedef 2,5 milyona kreş ve bakımevi hizmet vermek.

60 BİN KADIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Türkiye genelinde 559 Aile Destek Merkezi (ADEM) aracılığıyla bu yıl 60 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunduklarını bildirdi. Bakan Göktaş, bakanlık olarak kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşların hayatına değer katmak ve pozitif değişiklikler yapmak için çeşitli destekler sunduklarını belirterek, "Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, toplumsal kalkınma ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Bu doğrultuda, kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmeye devam ediyoruz" dedi.