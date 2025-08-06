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Başkan Erdoğan'dan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir için taziye mesajı yayımladı.

AA

Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan’dan, eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir için taziye mesajı

Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"60'ıncı Hükümetimizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24'üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

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