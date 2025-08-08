Terörsüz Türkiye için pazarlık yok

AK Parti teşkilatı, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı kapsamında tam kadro sahaya iniyor. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi politikaları başta olmak üzere birçok konu vatandaşlara anlatılacak. Bu kapsamda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ve gazi ailelerine özel olarak yazdığı Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili mektubu da ulaştırılacak. Mektubun başında şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarını en kalbi duygularla selamladığını ifade eden Erdoğan, şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.

YEPYENİ BİR SAYFA

Erdoğan, şimdi ise milletle birlikte "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine doğru yürüdüklerini, ülkeyi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ettiklerini bildirerek, sözlerine şöyle devam etti: "Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum, bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır."

'ENİNDE SONUNDA VARACAĞIZ'

Mektupta milletin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarında taşıdıklarının bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, son 23 yılda yaptıkları yatırımlarla, hayata geçirdikleri proje, reform, hizmet ve düzenlemelerle, Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada muteber bir konuma getirdiklerini bildirdi. Erdoğan, "Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline inşallah eninde sonunda varacağız" dedi.

'TARİHİ BİR SORUMLULUK'

Barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşanması için gerekli tüm adımların atıldığını belirten Erdoğan, mektubunda şunları kaydetti: "Aziz milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle büyük ve güçlü bir Türkiye için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. kardeşliğimize kurulan sinsi tuzakları bozmak ve muhabbetimizi tazeleyip ülkemizi çok daha parlak bir istikbale taşımak için tarihî bir sorumluluk üstlenerek "Terörsüz Türkiye" sürecini başlattık."