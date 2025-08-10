  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12’si metruk 16 bina yıkıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12’si metruk 16 bina yıkıldı

Son dakika Haberi... Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12’si metruk 16 binanın yıkıldığını söyledi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12’si metruk 16 bina yıkıldı

Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması:

Sındırgı'da bir yıkık bir de ağır hasarlı bina var. Enkaz altından çıkarılan 81 yaşındaki büyüğümüz ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12’si metruk 16 bina yıkıldı

68 kırsal mahallede 16 bina yıkıldı. 4'ünde yaşam var, 12'si metruk bina. Bölgede arama kurtarma çalışma yapılan bir binamız yok.

Şu ana kadar 29 yaralımız var. 29 yaralımızın içinde ağır yaralı bulunmuyor. Genel sağlık durumları iyi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12’si metruk 16 bina yıkıldı

Sındırgı'daki vatandaşlarımızın binası ile ilgili endişe ettiği bir durum varsa dikkatli olmakta fayda var. Sabaha kadar vatandaşlarımızla birlikte olacağız.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA