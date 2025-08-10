İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 12’si metruk 16 bina yıkıldı

Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması:

Sındırgı'da bir yıkık bir de ağır hasarlı bina var. Enkaz altından çıkarılan 81 yaşındaki büyüğümüz ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

68 kırsal mahallede 16 bina yıkıldı. 4'ünde yaşam var, 12'si metruk bina. Bölgede arama kurtarma çalışma yapılan bir binamız yok.

Şu ana kadar 29 yaralımız var. 29 yaralımızın içinde ağır yaralı bulunmuyor. Genel sağlık durumları iyi.

Sındırgı'daki vatandaşlarımızın binası ile ilgili endişe ettiği bir durum varsa dikkatli olmakta fayda var. Sabaha kadar vatandaşlarımızla birlikte olacağız.