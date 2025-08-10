Son dakika: Balıkesir’de korkutan deprem! Tüm Marmara’da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 (Mw), büyüklüğündeki meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre bir bina yıkıldı, bazı yapılarda ciddi hasar oluştu. Vatandaşlar sokaklara çıktı. AFAD ve diğer ekipler saha tarama ve arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Ana depremden sonra 4.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Uzmanlar, artçıların sürebileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı "Yerlikaya, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

ARTÇILAR SÜRÜYOR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 4,6, 4,1 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, Balıkesir genelinde belirlenmiş toplanma alanlarını e-Devlet ve AFAD Harita uygulaması üzerinden erişilebilir hale getirdi. Vatandaşlar toplanma alanlarını e-Devlet üzerinden: Giriş yap Arama kutusuna "Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı Sorgulama" yaz İl/ilçe seçerek harita üzerinden görebilecekler. AFAD ve Kızılay koordinasyonunda arama-kurtarma ve yardım dağıtımı sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen ve bölge illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletti. Erdoğan, "İlk andan itibaren ilgili tüm kurumlarımız harekete geçmiş olup gereken adımları atmaktadır. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.