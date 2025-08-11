Kabine’nin gündemi Azerbaycan ve Ermenistan

Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yoğun gündem ile toplanacak. Toplantıda birçok gündemin masaya yatırılması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarında son durumun da gündeme gelmesi öngörülen toplantıda, TBMM'de kurulan komisyon öncesinde yapılan görüşmelere ilişkin değerlendirmeler de masada olacak. İsrail hükümetinin Gazze'yi tam işgal kararı almasının gündeme gelmesi de bekleniyor.

İSRAİL'İN KARARI

Öte yandan İsrail hükümeti tarafından alınan tam işgal kararına başta Türkiye olmak üzere tüm Dünya'dan tepkiler gelmişti. Washington'da imzalanan memorandum ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında sağlanan barış anlaşmasının ve anlaşma ile Zengezur Koridoruna yönelik gelişmelerinde kabinede masaya yatırılacağı öngörülüyor.