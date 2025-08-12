En büyük risk Gelenbe

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, geçtiğimiz gün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı.

İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi. Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29'u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi.

Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar havadan görüntülendi.

'ARTÇILAR DEVAM EDECEK'

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 deprem sonrası açıklamalarda bulundu. Demirtaş, depremin Simav Fay Zonunun 55 kilometrelik Sındırgı parçasında meydana geldiğini belirterek bu parçanın 6.5 büyüklüğünde depremler üretebileceğine dikkat çekti. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, depremin, Simav Fay Zonu'nun 55 kilometrelik Sındırgı parçasında meydana geldiğini söyledi.

Gelenbe Fay Zonu ile iki fayın kesişim noktasında yaşanan depremin yaklaşık 15 kilometrelik kısmı hareket ettiğini dile getiren Demirtaş "Fayın iki parçası 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Bu depremin ne zaman olacağını bilemeyiz. Artçılar birkaç gün daha devam edecektir" dedi.

Yaşanacak depremin Bergama, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Simav ve Bursa'ya kadar etkili olabileceğini söyleyen Demirtaş, depremin başka fayları tetikleme ihtimaline ilişkin de şöyle konuştu; "Tetiklenme, uç kesimlerindeki komşu parçalarda olabilir. Batısındaki Gelenbe Fay Zonu tetiklenirdi ancak deprem üretme periyodu gelmedi. Bir fayda bir deprem olduğu zaman en fazla komşu faylara stres yükleyebilir ama bu büyük deprem üretecek anlamına gelmez. Ancak deprem tekrarlama periyodunda ise üretir. 10 sene sonra olan bir deprem tetiklenme depremi değildir; yarın öbür gün deprem olursa tetiklendi diyebiliriz. Bu depremin başka bir büyük bir depremi tetikleme ihtimali yok."

TEHLİKE HENÜZ BİTMEDİ

Tehlikenin devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, yaşanan artçı şokların Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra 'Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, Gelenbe Fayı'nın Akhisardan başlayıp, Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde olduğunu kaydetti.

Artçı sarsıntıların ana şoktan farklı olduğuna ve bu durumun diğer fayların tetiklendiği anlamına geldiğine değinen Sözbilir, "Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra 'Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir. Şu anda sisteme iki fayın katıldığı belirlenmiş durumda. Gelenbe Fayı'da Akhisar'dan başlayıp Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde. Uzun zaman suskun kalan fayların yıkıcı deprem üretme potansiyelinin daha fazla olduğunu göz önünde bulundurursak tehlikeyi es geçmemek gerektiğini anlayabiliriz" dedi.

MEMİŞOĞLU: 10 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini, hastanede 10 yaralının olduğunu ve hepsinin genel durumunun iyi olduğunu açıkladı. Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

SAHRA HASTANESİ KURULDU

DEPREMİN ardından Sındırgı Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, Balıkesir merkezdeki hastanelere nakledildi. Vatandaşlar ise geceyi Sındırgı Atatürk Şehir Stadyumu'nda geçirdi. Depremin ardından hastane bahçesine sahra hastanesi çadırı kuruldu. Kentteki vatandaşlara bu çadırlarda acil servis hizmeti verilmeye başlandı.

'OTOYOL VE KÖPRÜLERDE HASAR TESPİT EDİLMEDİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde, ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrollerinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alındığı kaydedildi.

YERLİKAYA: 20 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARDIK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremle ilgili, Alacaatlı köyünde 7'si metruk 9 binanın, Gölcük köyünde ise 4'ü metruk 6 binanın yıkıldığını ve acil harcamalar için 20 milyon lira ödenek aktardıklarını açıkladı. Yerlikaya açıklamasında, hasar tespit çalışmaları için 7 merkez mahalleye toplam 50 ekibin kurulduğu bilgisini verdi. Yerlikaya, artçı sarsıntıların ise 250'yi aştığı bilgisini paylaştı.

NİHAT ÖNBAŞ İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Balıkesir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki Nihat Önbaş, İzmir'de toprağa verildi. Önbaş'ın, birçok yapımda rol alan oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıkmıştı. Önbaş'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Kabristanlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.