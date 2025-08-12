Son Dakika: İBB’ye yeni operasyon: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne menfaat sağlayarak kamu zararına neden olduğu iddiasıyla jandarmadan operasyon yapıldı. Çetin'in karıştığı ihalelerden haksız kazanç sağlanması süreçlerinde yer aldığı belirlenen aralarında İBB personelleri, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının olduğu 14 şüpheli hakkınd ; örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.