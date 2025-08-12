Son Dakika: İBB’ye yeni operasyon: 14 gözaltı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında, ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne menfaat sağlayarak kamu zararına neden olduğu iddiasıyla jandarmadan operasyon yapıldı. Çetin'in karıştığı ihalelerden haksız kazanç sağlanması süreçlerinde yer aldığı belirlenen aralarında İBB personelleri, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının olduğu 14 şüpheli hakkınd ; örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.

