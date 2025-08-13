  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP Genel Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır" dedi.

HABER MERKEZİ

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren ifadeleri gündeme bomba gibi düştü! O sözlerin ardından CHP'li Özel'e soruşturma açıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır.

CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir.

