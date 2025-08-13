İBB yolsuzluğunda sınır tanımamışlar

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in ihaleler üzerinden menfaat sağladığı iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında İBB personelleri, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının olduğu 14 şüpheliden Taner Çetin'in eşi Canan Çetin, oğlu Örsan Çetin, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına aldı.

Firari şüpheli Özer Yıldız ise aranıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 4'üncü dalgasında ise, aralarında döviz bürosu sahiplerinin de yer aldığı 17 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık soruşturmasında; Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleleri üzerinden 195 milyon TL'lik rüşvet zincirinin ortaya çıkarıldığı kaydedildi. Bir şüphelinin ifadesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e kendisinin 55 milyon TL, ortağının 80 milyon TL rüşvet transferi yaptığını ve bu işlemi bir döviz firmas ı üzerinden gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.