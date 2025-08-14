16 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 6 il merkezli 16 ilde gerçekleştirilen "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" operasyonlarında gözaltına alınan 29 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda 34 zanlının yakalandığını ifade eden Dışişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerin sahte "motor, televizyon ve konteyner" ilanıyla vatandaşları dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,"kripto borsasında para kazanma" gibi ilanlarla dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiğini aktardı