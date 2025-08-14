Bakan Hakan Fidan’dan PKK/YPG’ye net uyarı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, dün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanlığında görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Suriye'deki olumlu gelişmeyi olumsuza çevirmek, durdurmak için belli eylemlerin hayata geçirildiğini söyleyen Fidan, "(Süveyda'daki olaylar) Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri, İsrail olmuş durumda" değerlendirmesini yaptı. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının bir ayağını da Suriye'nin oluşturduğunun altını çizen Fidan, Suriye'deki sürece herkesin destek vermesi gerektiğine ve ülkedeki halkların kendilerini eşit hissetmelerinin önemine değinerek "Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bütünlük içerisinde bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz" diye konuştu. Suriye hükümetinin de görüşü ve duruşunun bu yönde olduğunu vurgulayan Fidan, belli konuların hayata geçmesinin zaman alabileceğini belirtti.

"ARTIK TOLERE EDEMEYİZ"

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin tutumuna yönelik de konuşan Fidan, "Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Halihazırda Türkiye'den Irak'tan, İran'dan Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, örgütün ne 10 Mart'tan sonra ne Türkiye'de yürüyen süreçten sonra Suriye'de herhangi bir olumlu manada güven telkin edici, silahlı hareketteki tehdidi ortadan kaldırdığını ifade eden bir gelişmeyi de görmüyoruz. Örgütün ömrünü uzatmak ve ortaya çıkacak muhtemel bir krizde faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler. YPG'ye çağrım, dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce" ifadesini kullandı.