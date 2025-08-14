MSB kaynakları: Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'ne yönelik 14 Ağustos 1974'te uygulanan zulüm ve insanlık dışı saldırılara son vermek amacıyla gerçekleştirilen 2'nci Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen, teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu olmak üzere 349 şahıs yakalanmış, 778 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 845, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 45 bin 937 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Iğdır hudut hattında 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat'ta, 327 kilometre Menbiç bölgesinde olmak üzere toplam 539 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir."

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

TSK'nın, farklı coğrafyalarda üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirdiğini, bölgesel ve küresel güvenlik ile barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Pakistan'ın 14 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Aktürk, İsrail'in, soykırımcı ve yayılmacı politikalarını uygulamak için attığı her adımla bölgenin barış ve istikrarına karşı risk teşkil ettiğini vurgulayarak, "İsrail, Gazze'yi yaşanmaz hale getirerek, Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayarak insani krizi daha da derinleştirmektedir. Bu bağlamda tüm sorumluları ve uluslararası toplumu bağlayıcı ve etkin kararlar almak için göreve çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"12 Ağustos'ta Kocaeli'deki Deniz İkmal Merkezi Komutanlığında başlayan Yıldırım Seferberlik-2025 Tatbikatı devam etmektedir. 12-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle TCG Oruçreis ve TCG Heybeliada gemilerimiz tarafından Romanya'ya liman ziyareti yapılmaktadır. Katar Deniz Kuvvetleri unsuru Al Falak gemisi tarafından, 16-21 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'a, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Languedoc tarafından 18-22 Ağustos tarihleri arasında Antalya'ya, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Mimbelli tarafından ise 21-25 Ağustos tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri yapılacaktır."

"KONYA'DA SOLOTÜRK UÇUŞU PLANLANMAKTADIR"

Tuğamiral Aktürk, ayrıca Maldivler'in savunma altyapısını geliştirmek ve desteklemek amacıyla hibe edilen TCG Volkan'ın Maldivler Deniz Kuvvetleri envanterine resmi olarak katılacağı hizmete giriş töreninin, 15 Ağustos'ta Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca 11 Ağustos'ta NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile uçuş görevi icra edildiğini hatırlatan Aktürk, "13 Ağustos'ta muharip ve destek uçaklarımızın katılımı ile Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 15 Ağustos'ta Tuz Festivali kapsamında Çankırı'da muharip uçak geçişi, 21 Ağustos'ta Bilim Festivali kapsamında Konya'da SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu yapılması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aktürk, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı tarafından Pakistan Bağımsızlık Günü vesilesiyle Pakistan'da düzenlenen törenlere de katılım sağlandığını aktardı.

"MİLKED ENVANTERE ALINDI"

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin her geçen gün daha da artırıldığına işaret eden Aktürk, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır." dedi.

Tuğamiral Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına "Uzman Yardımcısı Temini" başvurularının 25 Ağustos'ta, "Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini" kapsamındaki başvuruların ise 3 Eylül'de sona ereceğini kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki son duruma ilişkin soruları yanıtlayan kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana, terör örgütü SDG anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır. Suriye hükümetinin 'tek devlet, tek ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbikiyle istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır. Biz en başından itibaren Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz."

SURİYE İLE İMZALANAN "ORTAK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MUTABAKAT MUHTIRASI"

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suriyeli mevkidaşı Murhef Ebu Kasra ile imzaladığı, "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası"nın içeriğine dair sorular üzerine, Suriye'nin terörle mücadelesine destek, savunma ve güvenlik kapasitesini artırma yönündeki kararlılığın devam ettiğini bildirdi.

Kaynaklar, şunları kaydetti:

"Bu imzayla işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimiyle Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz."

TSK'YI HEDEF ALAN HABERLER

Bakanlık kaynakları, terfi eden bazı askerlerin diplomalarının eksik olduğuna dair basında yer alan iddialar üzerine, şunları söyledi:

"Bakanlığımızı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan, gerçeklikten uzak, maksatlı ve sistematik dezenformasyon çabalarını yakından takip etmekteyiz. Şan ve şerefle görev yapan personelimizin fedakarca mücadelesini gölgelemeye yönelik bu kirli bilgi operasyonları, ne ahlaki ne de vicdani ne de etik değerlerle bağdaşmamaktadır. Tamamı yalan ve yanlış, bilerek ve isteyerek TSK'yı yıpratma amacı taşıyan haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmak, halkın gözünde itibarını zedelemek ve suni gündemler amacıyla gündeme getirilen bu asılsız ve yanıltıcı iddia ve söylemlere ilişkin yasal süreç kurumsal ve şahsi olarak ivedilikle başlatılmıştır."