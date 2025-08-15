Özel’in gündem saptırma operasyonu ters tepti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in merakla beklenen basın açıklamasının içi boş çıktı. Özel yaptığı açıklamada Avukat Mücahit Birinci'yi hedef alarak, kendisinin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki'ye para karşılığı özgürlük vadettiğini öne sürdü.

Özel'in, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü'nde söz konusu basın toplantısı ile dikkatleri üzerine çekmeye çalışması, hem yıl dönümünü sabote etmeye çalışma hem de partide yaşanan kopuşları gündemden düşürme hamlesi olarak yorumlandı.

1 MİLYONLUK TAZMİNAT

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç ise, Özel'in iddiaları ve CHP'ye yönelik soruşturmalarla ilgili, "Amaçları yargı sürecini manipüle edelim. Bu tavır CHP'ye de genel başkanına da bir şey kazandırmaz. Yargılama süreci başlayınca ak koyun kara koyun ortaya çıkar. CHP Genel Merkezi yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım. Keşke muhalefet kaliteli olsa, proje üretse bizde sonuna kadar adaletin ortaya çıkmasını, soruşturulmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan şüpheli Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın da, Özgür Özel'e tazminat davası açtıklarını duyurdu.

Avukat Aydın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır" ifadelerini kullandı.