SDG anlaşmaya uymuyor

MİLLÎ Savunma Bakanlığı kaynakları, 10 Mart'ta Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana SDG'nin, anlaşma şartlarına uymadığını belirtti. Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, şunları söyledi: "Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam edildi.

SDG'nin Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymuyor. Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel, mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı, bütünleştirici anlayış sergilerken terör örgütü SDG'nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratıyor."

"TEK DEVLET TEK ORDU"

MSB kaynakları, "Suriye Hükümetinin 'Tek Devlet, Tek Ordu' çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur, istikrar ortamı için elzem. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması. Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz. İşbirliği alanında kayda değer bir adım daha atıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe, deneyimi ile Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma, güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.