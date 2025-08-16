  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Başkan Erdoğan'dan Alaska Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Türkiye barış için her türlü katkıyı sağlamaya hazır

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Alaska Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildiren Başkan Erdoğan, "Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır." dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırdığını bildirdi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

