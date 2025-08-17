AK Parti Mücahit Birinci’yi disipline sevk etti! Birinci AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada İBB borsası iddiaları üzerine avukat Mücahit Birinci'nin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi. Disipline sevk edilen Mücahit Birinci AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, avukat Mücahit Birinci'nin disipline sevkine karar verdi. Bunun ardından Birinci, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Mücahit Birinci'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.

Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."

