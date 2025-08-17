  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'in bu ilçelerinde oturanlar dikkat! İZSU saat vererek su kesintisi için uyardı

Son dakika İzmir haberleri... Bugün 17 Ağustos Pazar 2025 İzmir'de birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe yaşanacak su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? 17 Ağustos Pazar İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler İZSU tarafından duyuruldu. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve süresi araştırılıyor. İşte İzmir'de bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri...

BERGAMA MALTEPE 17.08.2025 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI 17.08.2025 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR ATATÜRK 17.08.2025 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI BAHÇELİEVLER, İSTİKLAL, YAZIBAŞI 17.08.2025 saat 08:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

