Başkan Erdoğan’dan ‘17 Ağustos’ paylaşımı: Acıyı yüreğimizde hissediyoruz

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen depremin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan acının hala yüreklerde hissedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz. Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

'YÜREKTEN PAYLAŞIYORUM'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, geride kalanların acısını yürekten paylaştığını ifade etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acısı, aradan geçen onca yıla rağmen yüreklerimizde hâlâ taptaze. O kara günde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalan ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, bir daha böyle acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılında hayatını kaybedenleri anarak, "kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde" ifadesini kullandı.

23 YILDA REKOR YATIRIM

DURAN, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti; "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde kaybettiğimiz canların acısı, aradan 26 yıl geçmesine rağmen hala yüreklerimizde. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle ve duayla yad ediyorum. Rabb'im güzel ülkemizi her türlü felaketten korusun." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şehirleri depreme dirençli hale getirmek için son 23 yılda toplam 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin liralık yatırım gerçekleştirdi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yılda, afet risklerini azaltmaya yönelik kentsel dönüşüm çalışmaları ülke genelinde hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla yüz binlerce yeni konut hayata geçirildi. Sosyal donatı alanlarıyla desteklenen bu projeler, güvenli yaşam alanları oluşturulmasına katkı sağladı. Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında devam eden projeler kapsamında milyonlarca bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi. Kira yardımı, proje, kamulaştırma, hizmet alımı ve faiz desteği gibi uygulamalarla, hem deprem riski taşıyan bölgelerdeki yapı stokunun yenilenmesi hem de modern şehircilik standartlarının hayata geçirilmesi hedeflendi. Bakanlık, son 23 yılda çevre ve şehircilik alanında toplam 6 trilyon 218 milyar 381 milyon 560 bin lira yatırım yaptı. TOKİ, Türkiye genelinde depreme dayanıklı 1 milyon 292 bin 270 konut üretti, 63 bin 596 sosyal donatı hizmete açıldı.