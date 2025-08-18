Hükümetin memurlara son teklifi belli oldu

Memur zammı için başlayan 8'inci dönem toplu sözleşme maratonu tarafların talep ve tekliflerini sunmasıyla sürüyor. Milyonlarca memurun maaşını etkileyecek toplu sözleşme görüşmesi bugün yapıldı.

MEMURA YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Hükümet kanadı memurlar için yeni zam teklifini sundu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı. 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin son teklifi kamu görevlileri sendikalarıyla paylaştı." ifadelerine yer verildi.

Buna göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

MEMUR TARAFI NE İSTİYOR?

Memur tarafı 2026 yılı için %10 refah payı İlk 6 ay için %25 zam ve 10 bin TL taban aylık İkinci 6 ay için %20 zam. Toplamda %88 artış talep etti. 2027 yılı için gelen talepler ise İlk 6 ay için %20 zam 7.500 TL taban aylık artı %15 zam Toplamda %46 artış oldu.

SON TEKLİFLER BELLİ OLDU

Kamuda çalışan 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi zam pazarlığında süreç devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde sadece memur zammı değil aynı zamanda sosyal haklarda belli olacak. Toplamda 6,5 milyon kişiyi doğrudan etkileyen süreçte hükümetin ilk teklifi belli oldu. Geçtiğimiz hafta Memur-Sen Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı arayarak Kamu İşveren Kamu İşveren Heyeti'nin teklifini açıklayacağını ifade etti.

