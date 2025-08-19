Kılıçdaroğlu'ndan şok sözler: CHP yeni bir isim belirlemeli! Mansur Yavaş'ın olası adaylığı için ne söyledi?

"CHP, GEMİ MİSALİ SAĞDAN SOLA SAVRULUYOR"

'CHP sanki okyanusta dümenini ve pusulasını kaybetmiş bir gemi misali sağdan sola savruluyor. 100 yıllık bir parti bunu kaldıramaz. Yönetim işe yeni bir cumhurbaşkanı adayı belirlemekle ve yeni bir program oluşturmakla başlamalı. Demokratik kitle örgütlerinden, sendikalardan, geniş halk kitlelerinden fikirleri alınmalı.

"BİR ŞAHIS ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ"

Bir şahıs ya da şahısların kaderleri üzerinden siyaset yapılmaz. Mevcut belediye başkanları seçildikleri illerin halkına hizmet etmelidirler.' Bence burada İmamoğlu'na bir mesaj gönderiyor. Kılıçdaroğlu diyor ki ne İmamoğlu ne Yavaş ne de bir başkası. İki ismin de adaylığına da bir rezerv koyuyor anladığım kadarıyla."

PARTİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Gazeteci Fatih Atik'in aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun ayrıca mevcut yönetimin izlemiş olduğu siyasi çizginin devam etmesi halinde CHP'de bölünme yaşanabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

"YÖNETİMİ PARTİYİ BÖLÜNMEYE GÖTÜRÜYOR"

Atik, Kılıçdaroğlu'nun şöyle dediğini aktardı:

"Yönetim bu siyasetle partiyi bölünmeye götürüyor. Tamamen halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşan bir parti var. Bu artık sürdürülemez bir noktaya geldi."

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanlığı adaylığında rezerv koyduğu iddialarını yalanladı.

MANSUR YAVAŞ'IN OLASI ADAYLIĞI İÇİN NE SÖYLEDİ?

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Yavaş'la ilgili rezerv koyduğu ve artık adaylığını istemediği yönündeki yorumlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin kendi demeci ve resmi hesabından yapılmış açıklamalar dışındaki değerlendirmelere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"BİRİSİ YALAN SÖYLÜYOR HERKES İTİBAR EDİYOR"

"Benim öyle bir açıklamam yok. Tamamen yalan, kim söylüyorsa niye söylüyor ben onu bilmiyorum. Daha ortalıkta cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Ben niye böyle bir konuşma yapayım, Mansur Beyle ilgili niye böyle bir rezerv koyayım. Birisi yalan söylüyor, herkes itibar ediyor. Hiç kimseyle konuşmadım, kimseye demeç vermedim. Niye bunlar bu yalan söyleniyor bilmiyorum."