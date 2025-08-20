NATO Genel Sekreteri Rutte, dönüş yolunda Erdoğan’ı aradı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz'in güvenliği konusundaki önemli rolüne değinen Erdoğan ve Rutte, NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı. Erdoğan ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundu.