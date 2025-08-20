Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı: Cumartesi anneleri dinleniyor!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun toplantısına başkanlık etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Süreci zehirlemek isteyenler var. Amacımız ortak geleceğimizi kurmak" dedi.

Kurtulmuş, dün 4'üncü kez toplanan komisyonun açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecini engellemek isteyenlere karşı uyardı. "Sürecin hiçbir noktasında herhangi bir pazarlık olmadı, olmayacak." vurgusu yaptı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde şehitlerin önemine dikkati çekti, "Onlar olmasaydı, bugün burada olmayacaktık." dedi.

BAKAN GÖKTAŞ SUNUM YAPMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da komisyonda sunum yaptı. "Terörsüz Türkiye' yolunda tarihi bir eşikteyiz." dedi.

Komisyonda şehit aileleri ve gaziler tek tek dinlendi Diyarbakır anneleri de yaşadıklarını komisyon üyeleriyle paylaştı.

BUGÜN 5. KEZ TOPLANILDI

Tarihi komisyon bugün mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez ilk oturumda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri dinlenecek. İkinci bölümde de İHH, Mazlumder ve İnsan Hakları Derneği ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri konuk edilecek.